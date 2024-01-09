الخيرية الهاشمية: فتح معبر كرم أبو سالم تم بضغط سياسي أردني لإدخال المساعدات لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي العبادي، إنه من خلال التوجيه السياسي لجلالة الملك، والضغط الذي مورس لفتح معابر جديدة، كان هناك تنسيق لاستخدام المعابر الشرقية الجنوبية لقطاع غزة، مثل معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجا، وتمّكن الأردن بتنسيق مع عدد من الهيئات الأممية من استخدام معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات بشكل أسرع وبكميات أكثر.



وبيّن العبادي، لبرنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الثلاثاء، أنه تم يوم أمس إدخال 46 شاحنة للمرة الثالثة، ومن قبل تم إدخال 45 شاحنة، موضحاً أنه سيتم في الأيام القادمة إرسال المزيد من الشاحنات من خلال معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أن الكميات التي بدأت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم أكثر وبسهولة، موضحاً أنه بتسيير المساعدات من جسر الملك الحسين الى كرم أبو سالم المسافة تقريبا 3 ساعات، حيث تصل الشاحنات للمعبر تمهيداً لإدخالها لغزة.

وشدد أن المواد التي تحملها الشاحنات متنوعة، بين مواد طبية واغاثية ومواد اطفال ومستلزمات شتاء، ويتم العمل على إيصال هذه المساعدات لكل مناطق غزة، لكن هناك محددات تفرض بسبب الحرب، حيث يتم التوزيع في جنوب قطاع غزة وبعضها للشمال والوسط.



وقال أن الحركة في شمال قطاع غزة فيها صعوبة بسبب الحرب، والتنسيق يتطلب الكثير من الوقت والجهد، مشيراً أن التنسيق يجري مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وكالة الأونروا وجمعيات ومنظمات داخل غزة لمحاولة إيصال المساعدات لمختلف المناطق.

ونوه العبادي إلى أن الجهود التي تبذل من الأردن كبيرة جداً، خاصة الجهد السياسي من جلالة الملك، موضحاً أن الأردن أرسل 34 طائرة مساعدات، منها 10 طائرات انزال، و 133 شاحنة وصلت لغزة وتم توزيعها، مؤكداً أن هذا تم بجهد القيادة الهاشمية وجهد الأردنيين والمتبرعين.

وأشار إلى أن خير الأردن كان من كل الأطياف والفئات، قائلا:" أن مستودعات الهيئة الآن فيها مساعدات أكثر بـ 5 مرات مما تم ارساله إلى غزة، وأن كل قافلة ذهبت من الأردن إلى غزة كان فيها مواد متنوعة بين مواد غذائية ومواد طبية ومستلزمات شتوية سواء "حرامات بطانيات وخيم" وذلك للمساهمة ولو بجزء بسيط من حجم الاحتياج.

وأضاف العبادي أن تنسيق كبير وجهود تتم لادخال المساعدات التي تم ارسالها الى معبر رفح خلال يومين أو ثلاثة أيام، وأن تكون المدة التي تقضيها على الدور أقل، مشيراً إلى أن إدخال المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم أفضل من حيث نوعية المواد والسرعة.

وحول المساعدات الطبية للمستشفيات العسكرية الميدانية، قال العبادي إن القوات المسلحة الأردنية تقوم بدور كبير في ادامة عمل المستشفيات وتقدم الخدمات العلاجية للمواطنين في غزة، لذلك كانت القوات المسلحة جاهزة دائماً وتبحث عن أي طريقة لإيصال هذه المساعدات، مؤكداً أن عمليات الإنزال الجوية كانت فريدة من نوعها، وفيها تفكير استثنائي لإيصال المساعدات بالرغم من المخاطرة، لأنه يستحيل أن تضبط ظروف معركة باي عملية تنسيق، لكن الأردن لديه تصميم كبير وإيمان للوقوف بجانب الأشقاء في غزة.



وشدد على أن الأردن بكل عدوان كان يقع على غزة خلال السنوات الماضية كان الوحيد الذي يستمر في إرسال المساعدات بشكل متواصل، وسيتم الاستمرار في هذا الجهد لضمان وصول كل ما يمكن أن يساعد الأهل في غزة.