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ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 180 شخصا

1/9/2024 3:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان بلغ 180 قتيلا بينما لا يزال 120 آخرون في عداد المفقودين.


ومن المقرر أن تشرع الشرطة اليابانية اليوم الثلاثاء في عملية بحث واسعة النطاق تحت أنقاض سوق صباحي التهمته النيران في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وفقا لوكالة (كيودو) للأنباء.
وأصبحت الدراسة صعبة في أكثر من 80 مدرسة، بما في ذلك في واجيما وسوزو، بسبب المرافق المتضررة.
وفي سوق واجيما، تعرض حوالي 200 مبنى للدمار جراء الحريق الذي بدأ في أول يناير (كانون الثاني)، وفقا لحكومة البلدية هناك ورجال الإطفاء.


وكان هناك العديد من المباني الخشبية في السوق، والتي كانت تحظى بشعبية لدى السياح بسبب تاريخها الذي يزيد عن ألف عام.

الشرق الأوسط

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