6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفـا"، بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.



وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص الحي في الظهر، وخمسة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

