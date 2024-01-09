6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفـا"، بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص الحي في الظهر، وخمسة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.
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