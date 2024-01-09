الحكومة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن سعر البنزين بنوعيه، ارتفع بشكل طفيف، فيما انخفض سعر الديزل والكاز، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وفقاً للأسواق المرجعية العالمية.
وبيّنت الوزارة في نشرتها، اليوم الثلاثاء، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) ارتفع بنسبة 0.3%، وبنزين ( اوكتان 95) ارتفع بنسبة 0.04%.
وأضافت النشرة أن سعر الديزل انخفض بنسبة 0.6%، كما انخفض سعر الكاز بنسبة 1.9%.
ونوهت إلى أن الغاز البترولي المسال سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6%، كما ارتفع سعر زيت الوقود بنسبة 3.8%.
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