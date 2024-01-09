طبيب روسي عاش في الفضاء أكثر من عام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطم رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف في 9 كانون الثاني عام 1995 الرقم القياسي لأطول فترة في الفضاء بإكماله 266 يوما، وليسجل في تلك الرحلة رقما قياسيا لم يتجاوزه أحد حتى الآن .

تلك الرحلة الفضائية التي استمرت من 8 كانون الثاني 1994 إلى 22 اذار 1995 مكث خلالها رائد الفضاء في محطة "مير" الفضائية 437 يوما و18 ساعة، وهو الرقم القياسي العالمي لأطول زمن حقق في رحلة فضائية واحدة.



الرقم القياسي تحقق في رحلة رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف الثانية إلى الفضاء، وقد ساعدت تلك الفترة الطويلة من الإقامة في المدار على إثبات قدرة جسم الإنسان على تحمل مصاعب رحلات ليس فقط إلى مدار أرضي منخفض، بل وإلى رحلات في الفضاء البعيد.

رحلات البشر إلى الفضاء كانت بدأت في 12 نيسان عام 1961 بوصول رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين إلى مدار للأرض وقيامه برحلة استمرت 106 دقائق.

فاليري فلاديميروفيتش بولياكوف كان ولد أثناء فترة الحرب الوطنية العظمى في مواجهة الغزو النازي في 27 نيسان 1942.



وصل بولياكوف إلى مجال الفضاء عن طريق تخصصه في الطب وحصوله على أعلى الشهادات، وانتظر رحلته الأولى إلى الفضاء لمدة عشر سنوات، اجتاز خلالها أصعب التدريبات الخاصة بالطيران إلى الفضاء، وكان عليه في رحلته الأولى التي جرت في الفترة من 29 اب 1988 إلى 27 نيسان 1989، ليس فقط إجراء البحوث العلمية بل وتقديم الرعاية الطبية لجميع أفراد الطاقم الآخرين.



بولياكوف أنجز في رحلته الفضائية الأولى التي استمرت 240 يوما عددا كبيرا جدا من الأبحاث الطبية الحيوية، وتمكن من ابتكار طرق جديدة للدعم الطبي للبعثات الفضائية طويلة المدى.



الرحلة الفضائية الثانية لهذا الرائد الروسي صاحب الرقم القياسي لأطول مدة في الفضاء الأرضي، جرت بعد العودة من الأولى بخمس سنوات، وتحديدا في 8 كانون الثاني 1994.

هذا الطبيب والرائد الفضائي المتميز والذي توفى في ايلول عام 2022، أكمل خلال رحلة الفضاء الثانية أكثر من 1000 دراسة حول تأثيرات الظروف في الفضاء على جسم الإنسان.



فاليري بولياكوف كان أجرى بحوثا أيضا في علم وظائف الأعضاء وفي علم النفس ومجالات صحية أخرى، كما نشر أبحاثه ودراساته في المجلات المتخصصة المحلية والأجنبية، وفي رصيده أكثر من 50 بحثا علميا.



أما بالنسبة للمهمة الفضائية الأطول في محطة الفضاء الدولية، فهي من نصيب رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف الذي سجل في 30 اذار 2022 رقما قياسيا بمكوثه هناك 355 يوما. هذه الرحلة تعد الإقامة الأطول لرائد فضاء في محطة الفضاء الدولية، ولكن ليس في الفضاء بشكل عام.

لبنان 24