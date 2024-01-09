7.172 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

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بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال العام الماضي 7.172 مليار دينار، مقابل 7.579 مليار دينار في 2022.

وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت 6 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، 48 بالمئة لقطاع الصناعات الأنشائية.

بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لصناعات الجلدية والمحيكات و19 بالمئة لقطاعي الصناعات التعدينية والخشبية والاثاث، كلا على حده.

واستحوذت دولا عربية واجنبية مجتمعة، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي وهي : الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 4.047 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الاحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمئة، حيث وصلت إلى 1.153 مليار دينار مقابل 977 مليون دينار بالعام 2022.

وزادت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، ووصلت إلى 808 ملايين دينار مقابل 759 مليون دينار خلال عام 2022.

كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق العام الماضي بنسبة 22 بالمئة، لتسجل ما قيمته 875 مليون دينار، مقابل 714 مليون دينار في 2022.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند بالعام الماضي بنسبة 16 بالمئة، مسجلة 1.211 مليار دينار مقابل 1.483 مليار دينار في 2022، وبالرغم من ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال العام الماضي جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 3.304 مليار دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية 1.900 مليار دينار، والدول الإفريقية 65 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال العام الماضي 1.215 مليار دينار ودول أميركا الجنوبية 104 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 305 ملايين دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 170 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 109 ملايين دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة بالعام الماضي 2023 على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 2.165 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.255 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 1.050 مليار دينار.

وحسب المعطيات الأحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 746 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 686 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 464 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال العام الماضي 2023 على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 298 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 272 مليون دينار، والإنشائية 218 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 18 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

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