اعتقال 120 متظاهراً بعد إغلاق جسور وأنفاق نيويورك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-اعتقلت شرطة مدينة نيويورك 120 متظاهراً على الأقل من المتضامنين مع غزة، أمس الإثنين، بتهمة عرقلة حركة المرور على عدة جسور حول“مانهاتن” ونفق” هولاند”.
وقالت شرطة نيويورك إنّ حوالي 200 من المتظاهرين
تجمعوا حوالي الساعة التاسعة صباحًا للمشاركة في الاحتجاجات عند النفق وجسور“بروكلين” و”مانهاتن” و”ويليامزبيرغ” .
وأظهرت الصور المتظاهرين وهم يسدون مداخل النفق والجسور من خلال الجلوس في الممرات المرورية وأذرعهم متصلة ببعضها البعض عبر أنابيب PVC.
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