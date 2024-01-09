الاحتلال يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من البلدات في جنوب لبنان.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على بلدة كفر كلا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ميس الجبل، وحولا، وعيترون، وعيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس.
وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت بعد منتصف الليلة الماضية، أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، ورامية، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، وشحين، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.
MENAFN09012024000205011050ID1107698691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.