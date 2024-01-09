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الاحتلال يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

1/9/2024 3:12:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على بلدة كفر كلا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ميس الجبل، وحولا، وعيترون، وعيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس.

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت بعد منتصف الليلة الماضية، أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، ورامية، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، وشحين، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.

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