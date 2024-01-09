إسرائيل: 9 آلاف جندي من جيش الاحتلال تلقوا دعما نفسيا منذ بداية الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا "مساعدة نفسية" منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

جاء ذلك وفق بيان جديد كشف عنه، الفيلق الطبي بجيش الاحتلال، وفق القناة (12)، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب البيان: "تقدم ما يقرب من 9000 جندي بطلب للحصول على مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، ولم يعد ربعهم تقريبًا إلى القتال".

وفي المجمل "احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك" وفق المصادر العبرية.

كما تظهر البيانات أن" 275 جنديا يتلقون العلاج حالياً في مركز إعادة التأهيل النفسي، الذي يحول إليه جنود يواجهون تعقيدا أكبر على صعيد حالتهم النفسية".

ويقول جيش الاحتلال إنه "لا يزال من السابق لأوانه تقدير عدد الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، نتيجة خدمتهم العسكرية، والحرب في قطاع غزة".

وحتى اليوم، تم تجنيد ما لا يقل عن 838 ضابط صحة نفسية، معظمهم في الاحتياط، لصالح علاج الجنود والمجندات الذين يقعون في اضطرابات نفسية جراء الحرب.

ويبلغ متوسط وقت إخلاء الجندي منذ لحظة الحادث والإصابة، إلى المستشفى ساعة و6 دقائق، وتم تنفيذ ما مجموعه 431 عملية إخلاء بالمروحيات، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

لكن في القتال على حدود لبنان كانت مدة الإخلاء أطول بكثير مقارنة بإخلاء المصابين من قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الفيلق الطبي إلى أن معدل الوفيات بين جميع الجنود المصابين في الحرب الحالية هو 6.7 بالمائة، وهو الأدنى.

وللمقارنة، في حرب لبنان الثانية (يوليو/تموز 2006)، كانت النسبة 14.8 بالمئة، وفي حرب "يوم الغفران" (6 أكتوبر 1973) اقتربت من 30 بالمئة.

​​​​​​​ومع ذلك، فإن خطورة الإصابات زادت خلال الحرب في غزة، ويقول الجيش الإسرائيلي إن المستشفيات "تشهد عددا أكبر من الجرحى في حالة خطيرة مقارنة بالحروب السابقة".

وبحسب المعطيات، "واجه 155 جنديا إصابات في أعينهم، ونحو 300 جنديًا أصيبوا بإصابات صوتية (إصابات بسبب الضوضاء)، مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في السمع".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن العديد من الجنود الذين قاتلوا في غزة، يعانون من إصابات في المسالك البولية أو إصابات في الأجزاء السفلية من الجسم بسبب نقص الحماية في هذه الأجزاء.

وأضافت: "يدرس جيش الإسرائيلي باستمرار إمكانية إضافة حماية للأجزاء السفلية، من أجل تقليل نقاط الضعف هذه".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

الأناضول.