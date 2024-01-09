بلينكن في إسرائيل للمرة الخامسة منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- وصل أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، إلى تل أبيب، في وقت متأخر من مساء الاثنين، لإطلاع المسؤولين الإسرائيليين على محادثاته التي استمرت يومين مع زعماء عرب بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وقال بلينكن إنه سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح للمدنيين الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في غزة، رداً على دعوات أعضاء يمينيين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهم بالانتقال إلى مكان آخر.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن القادة الإسرائيليين سيبلغون بلينكن بأنهم لن يسمحوا للفلسطينيين من شمال غزة بالعودة إذا رفضت حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعهد نتنياهو بمواصلة الحملة لحين تدمير حماس. لكنه يتعرض لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، أقرب حليف لبلاده، ومن الزعماء العرب لتقليص الهجوم.

وفي علامة أخرى على اتساع نطاق الحرب، قتلت إسرائيل قائداً كبيراً في حزب الله، حليف حماس، في جنوب لبنان الاثنين، وفق مصادر مطلعة على عمليات الجماعة.

وتوجه بلينكن إلى تل أبيب بعد محادثات في قطر والإمارات والسعودية لمحاولة رسم طريق للخروج من الفصل الأكثر دموية على الإطلاق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهذه هي زيارته الرابعة إلى المنطقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.