بلينكن في إسرائيل للمرة الخامسة منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- وصل أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، إلى تل أبيب، في وقت متأخر من مساء الاثنين، لإطلاع المسؤولين الإسرائيليين على محادثاته التي استمرت يومين مع زعماء عرب بشأن إنهاء الحرب في غزة.
وقال بلينكن إنه سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".
وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسمح للمدنيين الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في غزة، رداً على دعوات أعضاء يمينيين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهم بالانتقال إلى مكان آخر.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن القادة الإسرائيليين سيبلغون بلينكن بأنهم لن يسمحوا للفلسطينيين من شمال غزة بالعودة إذا رفضت حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتعهد نتنياهو بمواصلة الحملة لحين تدمير حماس. لكنه يتعرض لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، أقرب حليف لبلاده، ومن الزعماء العرب لتقليص الهجوم.
وفي علامة أخرى على اتساع نطاق الحرب، قتلت إسرائيل قائداً كبيراً في حزب الله، حليف حماس، في جنوب لبنان الاثنين، وفق مصادر مطلعة على عمليات الجماعة.
وتوجه بلينكن إلى تل أبيب بعد محادثات في قطر والإمارات والسعودية لمحاولة رسم طريق للخروج من الفصل الأكثر دموية على الإطلاق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وهذه هي زيارته الرابعة إلى المنطقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
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