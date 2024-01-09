البنتاغون ينفي التخطيط لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نفت وزارة الدفاع الأمريكية“البنتاغون”، الثلاثاء، أي خطط لسحب قواتها من العراق، وهو ما يتعارض مع تصريحات من الجانب العراقي تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.

وكان الوضع قد توتر بين بغداد وقوات التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية“داعش” بقيادة واشنطن، بعد ضربات نفذها التحالف الأسبوع الماضي استهدفت“قوى أمنية عراقية”، وفق تأكيد حكومة بغداد.

وقال متحدث البنتاغون، باتريك رايدر، في تصريحات صحافية:“لست على علم بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار بسحب القوات الأمريكية”.

وأضاف رايدر:“سنظل على تشاور وثيق مع الحكومة العراقية بشأن وجود القوات الأمريكية وسلامتها وأمنها، القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك”.



