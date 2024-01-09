البنتاغون ينفي التخطيط لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-نفت وزارة الدفاع الأمريكية“البنتاغون”، الثلاثاء، أي خطط لسحب قواتها من العراق، وهو ما يتعارض مع تصريحات من الجانب العراقي تؤكد العمل على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.
وكان الوضع قد توتر بين بغداد وقوات التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية“داعش” بقيادة واشنطن، بعد ضربات نفذها التحالف الأسبوع الماضي استهدفت“قوى أمنية عراقية”، وفق تأكيد حكومة بغداد.
وقال متحدث البنتاغون، باتريك رايدر، في تصريحات صحافية:“لست على علم بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار بسحب القوات الأمريكية”.
وأضاف رايدر:“سنظل على تشاور وثيق مع الحكومة العراقية بشأن وجود القوات الأمريكية وسلامتها وأمنها، القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك”.
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