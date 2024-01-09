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إيران تدافع عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

1/9/2024 3:12:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- دافع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد أيرواني، عن الاستفزازات والهجمات التي يشنها الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن أيرواني كتب رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكد فيها أن "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر لها علاقة مباشرة باستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال
بشأن الاتهامات الموجهة لإيران حول البحر الأحمر، إن "إيران تحذر من أي عمل استفزازي من جانب أمريكا في المنطقة قد يعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر".

وأوضح أيرواني أن "الاتهامات التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي
بشأن حالة البحر الأحمر، والذي انعقدت في 3 يناير 2024، في إطار جدول أعمال "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، هي اتهامات لا أساس لها ضد إيران عن طريق إساءة استخدام منصة مجلس الأمن ونشر معلومات كاذبة وتضليل متعمد".

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