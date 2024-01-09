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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات في جنوب لبنان.. وسقوط صواريخ في الجليل الأعلى

1/9/2024 3:12:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-شن الطيران الإسرائيلي، في ساعات الصباح، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارات بلدة كفركلا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بالجنوب اللبناني.

تواصل تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إذ قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا، فيما واصلت قوات حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية على طول الحدود بالقذائف.

وشن الطيران الإسرائيلي، في ساعات الصباح، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارات بلدة كفركلا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بالجنوب اللبناني، وخصوصا في منقطة بنت جبيل.

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