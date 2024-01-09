طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات في جنوب لبنان.. وسقوط صواريخ في الجليل الأعلى

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-شن الطيران الإسرائيلي، في ساعات الصباح، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارات بلدة كفركلا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بالجنوب اللبناني.
تواصل تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إذ قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا، فيما واصلت قوات حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية على طول الحدود بالقذائف.
وشن الطيران الإسرائيلي، في ساعات الصباح، سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، حيث استهدفت الغارات بلدة كفركلا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بالجنوب اللبناني، وخصوصا في منقطة بنت جبيل.
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