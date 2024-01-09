"بوسطن ساينتفيك" الأمريكية تنوي الاستحواذ على نظيرتها "أكسونكس"

(MENAFN
) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز محفظتها وقدراتها، كشفت "بوسطن ساينتفيك"، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الطب الحديثة الأمريكية، عن نيتها للاستحواذ على "أكسونكس"، نظيرتها الأمريكية, وأعلنت "بوسطن ساينتفيك" أنها أبرمت اتفاقًا نهائيًا لشراء "أكسونكس" بقيمة كبيرة تبلغ 71 دولار للسهم, وتتمثل هذه الصفقة كمعاملة نقدية كاملة، مما يعادل تقييمًا مهمًا بقيمة تقريبية تبلغ 3.7 مليار دولار.
كما أبرزت "بوسطن ساينتفيك" أهمية هذا الاستحواذ من الناحية الاستراتيجية، حيث ركزت على رغبتها في تنويع وتحسين محفظتها في قطاع الأمراض البولية, وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال استغلال الابتكارات التكنولوجية المميزة لـ "أكسونكس" التي صممت خصيصًا لعلاج الاضطرابات البولية والمعوية, ومن خلال دمج تقنيات وحلول "أكسونكس" المتخصصة، تتوقع "بوسطن ساينتفيك" تعزيز موقعها في ساحة تكنولوجيا الطب، ملبيةً لمجموعة أوسع من احتياجات المرضى وتوسيع نطاقها السوقي.
في حين بينما تنتظر عملية الاستحواذ استكمالها، تهدف "بوسطن ساينتفيك" لإتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2024، شريطة تحقيق الشروط التعاقدية المعتادة. وعلاوة على ذلك، تشير البيانات المالية الأخيرة لـ "أكسونكس" إلى الفوائد المحتملة لهذا الاندماج، حيث تتوقع الشركة تحقيق إيرادات صافية تقدر بحوالي 366 مليون دولار للسنة المالية 2023, وتعكس هذه الإيرادات المتوقعة نموًا بنسبة 34 بالمئة مقارنةً بالسنة المالية السابقة لـ "أكسونكس"، مما يعزز من فرص وقيمة الاستحواذ المرتقب لـ "بوسطن ساينتفيك".
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