الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458، بعد أن سجل يوم أمس الاثنين، أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر كانون الأول. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2038.90 دولار للأوقية.



وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاثنين أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.