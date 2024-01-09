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95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

1/9/2024 3:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت الزلازل في تركيا وسوريا والعواصف في أمريكا وغيرها من الكوارث الطبيعية، في خسائر تأمينية تقدر بـ 95 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض عن 2022 لكنها لا تزال أعلى من المدى الطويل.
وقالت شركة "ميونيخ ري" أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي غطاها التأمين في 2022، كانت 125 مليار دولار، لكن الرقم في 2023 أعلى من متوسط عشرة أعوام.
وكانت زلازل تركيا وسوريا من أكثر الأحداث تدميرا، حيث تسببت بوفاة 58 ألف شخص، وخسائر بقيمة 50 مليار دولار، منها 5.5 مليار دولار غطتها شركات التأمين، لكن ما برز في 2023، لم تكن أحداثا كبيرة منفردة، بل العواصف الإقليمية الشديدة عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا التي تتزايد نتيجة لتغير المناخ.




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