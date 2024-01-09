95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت الزلازل في تركيا وسوريا والعواصف في أمريكا وغيرها من الكوارث الطبيعية، في خسائر تأمينية تقدر بـ 95 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض عن 2022 لكنها لا تزال أعلى من المدى الطويل.
وقالت شركة "ميونيخ ري" أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي غطاها التأمين في 2022، كانت 125 مليار دولار، لكن الرقم في 2023 أعلى من متوسط عشرة أعوام.
وكانت زلازل تركيا وسوريا من أكثر الأحداث تدميرا، حيث تسببت بوفاة 58 ألف شخص، وخسائر بقيمة 50 مليار دولار، منها 5.5 مليار دولار غطتها شركات التأمين، لكن ما برز في 2023، لم تكن أحداثا كبيرة منفردة، بل العواصف الإقليمية الشديدة عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا التي تتزايد نتيجة لتغير المناخ.
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