الصعوبات التي تحيط بطائرة بوينج 737 ماكس تتزايد بشأن السلامة وجودة الإنتاج

(MENAFN
) تصاعدت المشكلات المحيطة بطائرة بوينج 737 ماكس مؤخرًا، خاصةً مع كشف شركة الخطوط الجوية المتحدة عن قضايا مقلقة, وزادت هذه التصريحات من القلق بشأن السلامة وجودة الإنتاج للطائرة الرئيسية لبوينج, واتخذت السلطات الأمريكية إجراءً حازمًا بإيقاف 171 من طائرات 737 ماكس 9 بعد حادث مثير للقلق وقع مع رحلة للخطوط الجوية الألاسكية من مطار بورتلاند في ولاية أوريغون، حيث تعرضت لانفجار داخل الطائرة، مما أدى إلى هبوط اضطراري.
كما كشفت شركة الخطوط الجوية المتحدة, واحدة من الشركات الرئيسية المشغلة لسلسلة 737 ماكس من بوينج، في ظل هذه المخاوف المتزايدة، عن نتائج مراجعاتها المحلية المقلقة, وأعلنت الشركة أنها اكتشفت مسامير مشدودة بشكل غير صحيح على عدة من طائرات ماكس 9 لديها, وهذه الكشفات زادت من مخاوف الصناعة بشأن عمليات الإنتاج وضمان الجودة للطائرات الـ 171 ماكس 9 التي تم إيقافها الآن.
كذلك ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل التفتيشات التي أجرتها شركة الخطوط الجوية المتحدة أن حوالي عشرة من طائراتها كانت تظهر علامات على مسامير مفككة, وقد يزيد هذا العدد مع تقدم المزيد من التفتيشات. وبالنسبة لبوينج، الذي كان بالفعل يواجه تحديات إنتاجية منذ تعليق الطائرات من طراز ماكس 737 في عام 2019 بسبب حادث مأساوي أسفر عن وفيات، وتعكر هذه الضربة الجديدة صورته وتؤثر على أداءه المالي, وقد تجلى هذا في انخفاض سعر أسهم بوينج بنسبة ثمانية بالمئة ردًا على الأزمة المتصاعدة.
MENAFN09012024000045015682ID1107698664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.