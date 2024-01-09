بكاء يومي دون سبب.. هنري: عانيت كثيراً من الاكتئاب واضطررت للكذب

اعترف مهاجم فرنسا السابق، والمدرب الحالي لمنتخب الديوك (تحت 21 عاما)، تيري هنري، بأنه عانى من الاكتئاب خلال مسيرته الكروية.

وقال هنري (46 عاما)، الفائز بمونديال 1998، خلال مقابلة في حلقة خاصة من بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي: "لقد كذبت لفترة طويلة جدا، لأن المجتمع لم يكن مستعدا لسماع ما يجب أن أقوله".

وأكد نجم أرسنال السابق ان هذه المشكلة رافقته، طوال السنوات التي تألق خلالها داخل المستطيل الأخضر، من دون أن يشعر بذلك، وتابع: "طوال مسيرتي، ومنذ ولادتي، لا بد أنني كنت مكتئبا".

وتساءل: "هل كنت أعرف ذلك؟ لا.. هل فعلت أي شيء للتعافي؟ لا.. لكنني تكيّفت مع طريقة معينة للحياة، في الحياة، عليك أن تضع قدما (إلى الأمام) ثم أخرى، وتسير.. هذا ما قيل لي منذ أن كنت صغيرا.. لم أتوقف عن السير أبدا.. باستثناء فترة فيروس كورونا، عندما لم أعد قادرا على ذلك.. حينها تبدأ في إدراك هذا الواقع".

ووضع هنري حدا لمسيرته الكروية في عام 2014، ليجد أيقونة أرسنال وبرشلونة نفسه في كندا، بعيدا عن أبنائه الذين لم يغادروا القارة الأوروبية "لمدة عام"، في ذروة الأزمة الصحية أثناء تدريبه مونتريال إمباكت.

وأقر بأنه كان "يبكي كل يوم تقريبا من دون سبب"، وأن الدموع "انهمرت من تلقاء نفسها.. لماذا؟ لا أعرف، لكن ربما كانت هناك لفترة طويلة جدا".

وأضاف: "من الناحية الفنية لم أكن أنا.. ربما كان الشاب الأصغر سنا في داخلي (يبكي) على كل شيء لم يحصل عليه".

وبعد تسجيله سداسية الفوز في إحدى المباريات، عندما كان مراهقا، يتذكر كيف أن والده لم يكن راضيا عن إنجازه، حيث انتقده قائلا: "لقد فاتك ترويض الكرة.. لقد فوّت على نفسك تلك التمريرة العرضية".

ويخلص هنري إلى أن هذا الحضور الأبوي "ساعد الرياضي إلى حد ما"، لكنه "لم يساعد الإنسان كثيرا".

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