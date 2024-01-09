كيان الاحتلال يستعد لتشغيل إنترنت ستارلينك

MENAFN - Khaberni) تستعد إسرائيل لبدء تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، المقدمة من شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، بهدف استخدام الإنترنت الفضائي لـ"تعزيز قدراتها للاتصالات خلال أوقات الحرب"، وذلك على حدودها الشمالية والجنوبية، مع التأكد من عدم إتاحة تشغيل خدمات ستارلينك في قطاع غزة، "خوفاً من استفادة حركة حماس منها".

وأكد إيلاد مالكا، نائب وزير الاتصالات الإسرائيلي، أن تل أبيب ستحصر مبيعات أجهزة وخدمات ستارلينك إلى بعض الكيانات الحكومية الرسمية، إلى جانب مجموعة من المجالس المحلية، وفق تصريحاته لـ"بلومبرغ".

يُذكر أن غزة شهدت انقطاعات متكررة لخدمات الاتصالات والإنترنت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأثار إيلون ماسك حفيظة حكومة إسرائيل بعد تصريحاته على شبكة "إكس"، في نوفمبر الماضي، بأنه منفتح على فكرة إتاحة خدمات الإنترنت الفضائي في غزة، ولكنه سرعان ما تراجع عن تلك التصريحات، وتعلل بأن المؤسسات المدنية الدولية لم تتواصل مع ستارلينك لتشغيل الخدمة.

كذلك أكد ماسك أنه لن يتيح خدمات ستارلينك في قطاع غزة لمؤسسات الإغاثة إلا بعد الحصول على موافقة كلا من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي في نوفمبر، إن ماسك، وافق على عدم تفعيل خدمة "ستارلينك" أو الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في غزة دون موافقة إسرائيل.



وأقامت ستارلينك بالفعل شراكة مع وكيل محلي داخل إسرائيل، لتسهيل عملية بيع أجهزة الاستقبال اللازمة لتشغيل خدمات الإنترنت الفضائي. وستكون الاستفادة من تلك الخدمات محصورة في بعض شركات الاتصالات والهيئات الحكومية والمجالس المحلية الإسرائيلية.

وحاول ماسك خلال الفترة الماضية توطيد العلاقات مع إسرائيل، خاصة بعد اتهامه بمعاداة السامية؛ بسبب تغريدة نشرها رداً على أحد متابعيه، انتقد خلالها أسلوب تعامل إسرائيل مع العالم بشكل غير مباشر.

وأجرى ماسك زيارة إلى إسرائيل نهاية نوفمبر الماضي، وتجول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البلدات التي تعرضت لهجوم من حركة حماس في 7 أكتوبر.

وتعهد ماسك خلال الزيارة، بـ"المساعدة على إعادة بناء غزة" بعد انتهاء الحرب في القطاع.