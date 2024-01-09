«زيجوكلاود»: دبي تتصدر المشهد الرقمي في الشرق الأوسط

أكد تقرير لشركة «زيجوكلاود» تصدر دبي للمشهد البشري الرقمي في الشرق الأوسط بإطلاقها مبادرات إستراتيجية بهدف التحول إلى مركز ميتافيرس عالمي، بدعم من التقدم الإقليمي في المرتكزات الرقمية واعتماد التكنولوجيا.

وكشفت شركة «زيجوكلاود» ZEGOCLOUD المتخصصة عالميًا في مجال توفير خدمات الاتصالات السحابية، عن تقريرها التقني الصادر بعنوان "التطور العالمي للصناعة البشرية الرقمية: الاتجاهات والتطبيقات والمشهد السياسي"، والذي يتعمق في القطاع البشري الرقمي المزدهر، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التفاعلات الرقمية المستقبلية.

وقال التقرير: تزايدت أهمية البشر الرقميين للتفاعل التكافلي بين البشر والآلة إلى جانب تمثيلهم شريحة اقتصادية متنامية داخل عالم ميتافيرس. ويحدد تحليل «زيجوكلاود» الجوانب الرئيسية للبشر الرقميين المتمثلة في الهوية والتشخيص والذكاء التفاعلي، ومساهمتهم الجماعية في وحدة الإنسان والآلة.

وسلط التقرير التقني الضوء على المسار المالي المثمر للقطاع المدفوع باستثمارات كبيرة، فهو يستكشف طيفًا كبيرًا من التطبيقات البشرية الرقمية، من الرموز الافتراضية إلى موظفي خدمة العملاء الرقميين، مما يعزز إنتاجية المؤسسة ومشاركة المستهلكين.

وتناول التقرير ديناميات السياسة العالمية المؤثرة على نمو الصناعة، ويلقي الضوء على المناهج الحذرة والبناءة التي تتبناها مختلف الحكومات، إذ تتخذ بعض الدول، مثل الصين خطوات إيجابية بهدف دمج هذه التقنيات في إستراتيجياتها الاقتصادية الرقمية؛ وعلى صعيد آخر، تقطع الهند خطوات سريعة على طريق اعتماد الميتافيرس، حيث تستعد غالبية الشركات للتكامل وإطلاق المرتكزات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تتصدر دبي المشهد في الشرق الأوسط بإطلاقها مبادرات إستراتيجية بهدف التحول إلى مركز ميتافيرس عالمي، بدعم من التقدم الإقليمي في المرتكزات الرقمية واعتماد التكنولوجيا.

وذكر التقرير أن ارتقاء الصناعة يثير قضايا تتعلق بأمن البيانات والحوكمة الأخلاقية والتنظيم الاجتماعي. ويدعو التقرير التقني إلى تحسين معايير الصناعة والإدارة بغية ضمان النشر الآمن والأخلاقي للبشر الرقميين.

وقال كوك جيانج المؤسس المشارك لشركة «زيجوكلاود»: "نثق بأن البشر الرقميين سيسهمون في إحداث تحول جذري على صعيد تفاعل العملاء وسيوفرون فرصًا رائعة عبر مختلف القطاعات". "تتمثل مهمتنا في «زيجوكلاود» في توفير حلول اتصالات في الوقت الفعلي عالية المستوى من شأنها تعزيز نمو البشر الرقميين وعالم ميتافيرس."

ويأتي التقرير بالتزامن مع الفترة التي تشهد فيها السوق اتجاهًا رائجًا في تطبيقات البشر الرقميين، إذ إنه يسلط الضوء على الوضع الحالي للصناعة ويتنبأ بتطوير نماذج تجارية جديدة وينبه إلى ضرورة وجود حوكمة قوية بغية مراعاة الاعتبارات الأخلاقية واعتبارات الخصوصية في العصر الرقمي.

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