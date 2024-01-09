«الشؤون الإسلامية» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الحج السعودية لخدمة حجاج الإمارات

وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم 1445هـ وتوفير الخدمات المثالية لحجاج دولة الإمارات في المناسك لموسم الحج، وقد وقع عن الهيئة سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، وعن وزارة الحج معالي توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة.

وقال الدكتور الدرعي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الاستراتيجية التطويرية المستمرة التي تتبعها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة واتباع أفضل الممارسات في منظومة وبرنامج الحج، مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كافة وسائل الراحة لحجاج الدولة لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة.

وثمن الدرعي التعاون الإيجابي مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والهيئة الذي يسهم في تحقيق التميز في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز اطر التعاون لتسهيل دخول وخروج حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة عبر جميع المعابر والتنسيق بين الجانبين في شتى المجالات التي تمكن مكتب شؤون الحجاج من تقديم الخدمات لحجاج الدولة في المناسك المقدسة وتوفير كل وسائل الراحة لهم.

هذا وقد حضر التوقيع كل من سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وسعادة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة د.عمر محمد شريف الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

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