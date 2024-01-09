فيرست موتورز.. أكبر صالة عرض للسيارات الفاخرة في دبي

في قلب دبي، حيث الفخامة والبذخ في كل مكان، هناك مكان خاص يضيف شيئاً جديداً ولامعاً إلى المدينة، وتشتهر دبي بناطحات السحاب التي حطمت الأرقام القياسية في العالم، والفنادق الفاخرة، والهندسة المعمارية المذهلة، ولكنها تتضمن أيضًا أفضل محبي السيارات في العالم.

ويمتد حب دبي لما هو استثنائي إلى شغفها بالسيارات الرياضية والسيارات الخارقة، حيث لا تعد كلمة“فارهة” مجرد كلمة، بل هي أسلوب حياة، وفي هذه المدينة المذهلة يوجد”فيرست موتورز”، صالة العرض التي غيرت طريقة رؤية وعرض السيارات. وذلك لأن السيارات الفارهة شائعة في شوارع دبي، لكن السيارات“الخارقة” نادرة، ويتم تصنيعها بأعداد صغيرة جدًا و معرض“فيرست موتورز” يقدم لمحة فريدة عن عالم هذه“الآلات الخارقة”.

بدأت شركة“فيرست موتورز" منذ عامين فقط وسرعان ما أصبحت واحدة من أفضل الأماكن لشراء السيارات، وذلك بسبب أن”فيرست موتورز” يؤمنون أن السيارات هي أكثر من مجرد آلات، بل أنها تجسيد للعاطفة والشغف وحب المغامرة.

الرؤية والرسالة للشركة

- شركة“فيرست موتورز” تقوم بتقديم تجربة شراء سيارات فاخرة لا مثيل لها، تتميز بخدمة استثنائية ومجموعة مختارة من السيارات عالية الجودة التي توضح وتميز مكانتها في عالم السيارات.

- شركة”فيرست موتورز” تسعى إلى تجاوز الحدود لتصبح الوجهة العالمية الأولى لعشاق السيارات الفاخرة، وطموحهم هو إعادة تعريف معايير صناعة السيارات من خلال توفر مجموعة استثنائية وحصرية من هذه السيارات الخارقة.و تلتزم أيضاً الشركة بالخدمة الشخصية التي تتجاوز توقعات العملاء باستمرار، وتهدف دائماً إلى وضع معايير جديدة للتميز في عالم السيارات الفاخرة.





!!مجموعة سيارات بأكثر من 200.000.000 دولار

عندما تدخل إلى صالة عرض "فيرست موتورز"، فإن أول ما يلفت انتباهك مندهشاً هو أن مجموعة السيارات هناك ليست مجرد عرض؛ إنها شهادة على أرقى وأعظم الحرفية والهندسة التي يقدمها عالم السيارات.









كُوينيجسيج | Koenigsegg





(Koenigsegg Regera)

تُعد سيارة كوينيجسيج ريجيرا إنجازًا استثنائيًا في تصميم السيارات، وتتميز بإنتاج محدود يبلغ 80 وحدة فقط على مستوى العالم. ولزيادة تفردها، تبرز النسخة المعروضة في F1rst Motors باعتبارها النسخة الوحيدة التي وقعها كريستيان فون كونيجسيج، الرئيس التنفيذي للشركة. بالإضافة إلى توقيعها الفريد، تعد ريجيرا أعجوبة تكنولوجية، حيث تتميز بمحرك هجين مبتكر يجمع بين محرك V8 مزدوج التوربو والمحركات الكهربائية، مما يوفر قوة مذهلة تبلغ 1500 حصان. هذا المزيج من الفخامة والهندسة المتطورة يجعل من ريجيرا تحفة حقيقية، تُذهل عُشاق السيارات الخارقة ومُحبيها.



لامبورغيني | Lamborghini







(Lamborghini Veneno Roadster)

تعتبر لامبورغيني فينينو رودستر واحدة من أغلى سيارات لامبورغيني على الإطلاق. حظيت شركة "فريست موتورز" بشرف عرض سيارة فريدة من نوعها - وهي السيارة الوحيدة المصنوعة بالكامل من ألياف الكربون في العالم من هذا الإصدار، وهي تأتي بمحرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 750 حصانًا، فهي تحفة فنية من حيث التصميم والقوة.





(4-Lamborghini Countach LPI 800)

لامبورغيني كونتاش السيارة الشهيرة وهي إنتاج محدود يبلغ 112 قطعة فقط في العالم!



وقد باعت "فيرست موتورز" سيارة لامبورغيني كونتاش تتميز هذه القطعة الفنية كونتاش بمحرك V12 المعروف وتراث أسطورة لامبورغيني الحقيقي.





(Lamborghini Sian Roadster)

قدمت شركة F1rst Motors أيضًا سيارة لامبورغيني سيان رودستر، وهي واحدة من 19 سيارة فقط موجودة في العالم والوحيدة والحصرية بهذا اللون الأسود، مما يجعلها تحفة فنية فريدة من نوعها.









بوجاتي | Bugatti







(Bugatti divo)

حظيت شركة "فيرست موتورز" بشرف بيع Bugatti Divo وهي سيارة خارقة تعتبر واحدة من أغلى سيارات Bugattis على الإطلاق، مع وجود 40 قطعة فقط في العالم! تمثل سيارة Divo التفرد في أفضل حالاته.





(‏+Bugatti Chiron Super Sport 300)





ولقد باعت الشركة أيضاً



+300 Bugatti Chiron Super Sport



المعروفة بأنها أسرع سيارة في العالم مع إنتاج محدود بـ 30 سيارة فقط في العالم! تُعيد هذه السيارة تعريف حدود السرعة من جديد، فلقد حققت إنجازًا استثنائيًا بتجاوز 300 ميل في الساعة! لتضع معيارًا جديدًا في عالم السيارات الخارقة.





(Bugatti Chiron Pur Sport)

وعرضت الشركة أيضًا سيارة Bugatti Chiron Pur Sport وهي سيارة تعتبر أعجوبة هندسية وعملًا فنيًا. مع 60 وحدة فقط في العالم، تعتمد Chiron Pur Sport على التحكم والرشاقة والتركيز على تجربة القيادة الممتعة.





فيراري | Ferrari



ومن بين سيارات فيراري الاستثنائية التي وجدت منازل جديدة من خلال شركة "فيرست موتورز" نذكر بشكل خاص 5 سيارات حصرية من أشهر موديلات فيراري :

Ferrari 288 GTO - Ferrari F40 - Ferrari F50- Ferrari Enzo - Ferrari LaFerrari.

مرسيدس بنز | Mercedes Benz

تقدم شركة "فيرست موتورز" بكل فخر مجموعة واسعة ومذهلة من سيارات مرسيدس بنز، بما في ذلك الطرازات المرغوبة مثل AMG ONE، وAMG GT-R Speedlegend، وSLR 722s، وG-Classes، ومجموعة مختارة من إصدارات Maybach وBrabus.



ومن بين كنوز السيارات هذه، تبرز سيارة مرسيدس-بنز AMG SLS Black Series باعتبارها تحفة فنية حقيقية.

تُعد سيارة Mercedes Benz AMG SLS Black Series واحدة من 350 وحدة فقط على مستوى العالم، وهي توجد الآن في صالة العرض في "فيرست موتورز" ويعد طراز 2014 هذا الذي يتميز باللون الأزرق Designo Mystic Blue الحصري، هو الطراز الوحيد في العالم بهذا اللون مع عدم وجود كيلومترات ومتاحة للشراء، وتعد هذه السلسلة السوداء الأصلية مزيجًا نادرًا من الأداء والرفاهية، ويوجد تحت لونها المميز محرك V8 سعة 6.2 لتر مصنوع يدويًا، يدفع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، وباعتبارها قطعة لا مثيل لها لهواة جمع السيارات، فإن هذه الآلة الاستثنائية تجسد التفرد والتميز في مجال السيارات، وتدعو المتحمسين لمشاهدة جاذبيتها التي لا مثيل لها في "فيرست موتورز".

ويُعد إدراج جميع السيارات المذهلة التي تجد منزلها في صالة عرض "فيرست موتورز" مُهمة صعبة فالتنوع والتفرد خارج نطاق هذه المقالة نحن ندعوك لاستكشاف موقع F1rst Motors الإلكتروني ، حيث ستجد لمحة عن مجموعتها الاستثنائية، وهي عرض وتكريم لأكثر السيارات استثنائية في العالم.

خطة الشركة من الألف إلى الياء!

في "فيرست موتورز" وضعوا معايير عالية عندما يتعلق الأمر ببيع أفضل السيارات في العالم، وعملية البيع الخاصة بهم لا ترقى إلى مستوى تلك السمعة من فراغ.

ففي عام 2023، تم تحديد مشكلة بسيطة في خزان الوقود في سيارة Mercedes Benz G-class عند معالجة هذه المشكلة من خلال خدمات Mercedes Benz الرسمية، قد تستغرق عملية الإصلاح فترة ممتدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر! ومع ذلك نجحت شركة "فيرست موتور" في حل المشكلة في أقل من شهر! يؤكد هذا التحول الرائع التزام "فيرست موتورز" بتجاوز معايير الجودة التي وضعتها حتى الفروع الرسمية لماركات السيارات الفاخرة.

ولك أن تتخيل أن عملية شراء السيارة مثيرة للإعجاب بنفس القدر!

ويتم تنفيذ كل خطوة إبتداءً من تسجيل السيارة وحتى إدارة التصدير إلى بلد آخر، بسرعة ملحوظة داخل حدود شركة "فيرست موتورز".





F1rst Motors تشتري السيارات أيضًا!

وتتضمن الشركة ما هو أكثر من مجرد البيع! فهي تشارك أيضًا في شراء السيارات، وذلك بفضل سنوات خبرتها واتصالاتها واسعة النطاق، تتواجد F1rst Motors في سوق السيارات الفائقة والسيارات الفخمة والسيارات الفارهة.

عندما يختار أصحاب السيارات البيع من خلال F1rst Motors فإنهم لا يقومون ببساطة بتسليم سياراتهم لانتظار المشتري! ولكن تعتني شركة F1rst Motors بكل سيارة، مما يضمن بقائها في أفضل حالاتها.

ويعمل فريق المبيعات المجهز بخبرة السوق بلا كلل لتأمين أفضل سعر ممكن لأصحاب هذه السيارات. عندما يعهد أصحاب السيارات إلى F1rst Motors بسياراتهم، فإنهم يختارون تجربة بيع خالية من المتاعب مع محترفين يفهمون حقًا قيمة استثماراتهم! ويتم الاحتفاظ بكل سيارة في حالة ممتازة، وجاهزة للفصل التالي.

ويعد الاستثمار في السيارات فرصة كبيرة، خاصة في دبي حيث السوق ضخم والطلب مرتفع. تتفهم شركة F1rst Motors هذا جيدًا وتستثمر في السيارات التي من المحتمل أن تكون مطلوبة.

إذا كنت تفكر في بدء استثمار فيمكن لشركة F1rst Motors مساعدتك في العثور على أفضل السيارات في حدود ميزانيتك لبدء مشروعك.

ففريق الخبراء الخاص بهم على استعداد لإرشادك في رحلة استثمارية واعدة.





علي باتشينو - الرئيس التنفيذي

يشغل السيد "علي باتشينو" منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لمعرض F1rst Motors وهو

يتمتع باحترافية عالية، وقد أحرز تقدمًا استراتيجيًا في عالم السيارات الفاخرة، مدعومًا بدرجتي الماجستير المزدوجتين في الدبلوماسية الدولية والأعمال الدولية، وكلاهما حصل عليهما في إنجلترا خلال عامين على رأس الشركة.

نجح "علي باتشينو" في تحويل F1rst Motors إلى واحدة من صالات عرض السيارات الفارهة الرائدة في العالم.

في F1rst Motors التزامنا هو أن نقدم لعملائنا الأفضل من حيث المنتجات والخدمات.

نحن نفخر بتقديم منتجات متميزة، ومن الضروري أيضًا بالنسبة لنا أن نقدم خدمة تتوافق مع هذا المعيار.



"يركز مبدأنا التوجيهي على إقامة علاقات قوية والحفاظ عليها من خلال الحديث الإيجابي الشفهي، نحن لا نبيع السيارات فحسب، بل نبيع الثقة شبكتنا القوية التي تمتد لعامين هي أغلى أصولنا، إن اتصالنا العميق بالعملاء يعيد الكثيرين لشراء سيارة أخرى.

الثقة والشبكة التي بنيناها بيننا وبين العملاء تجعلنا الوجهة المفضلة لهم دائما، وعندها يعرف العملاء أنهم لن يجدوا أسعارًا وخدمات أفضل في مكان آخر!"



- "علي باتشينو" الرئيس التنفيذي لشركة F1rst Motors

وسائل التواصل الاجتماعي



ومع وصول الشركة إلى 15 مليونًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رسخت F1rst Motors نفسها بقوة كقوة مثبتة ومعروفة في صناعة صالات عرض السيارات الفاخرة، هذا الوصول واسع النطاق ليس مجرد إحصائية! بل انها خير دليل على التزامهم بتقديم الجودة والتميز.

ومن خلال تغطيتها الواسعة لوسائل التواصل الاجتماعي، وضعت شركة F1rst Motors نفسها كوجهة مفضلة لعشاق السيارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم، وهذا المدى يتجاوز مجرد الأرقام، فهو يتيح لهم إنشاء اتصال عميق مع جمهورهم وبناء الثقة بينهم.

متجر“F1rst Motors”

وضعت F1rst Motors معيارًا جديدًا في الصناعة من خلال إضافة“متجر F1rst Motors” وهو المكان الذي تتحقق فيه أحلامك في عالم السيارات.

تخيل أنك قادر على الوصول إلى سيارة أحلامك!



أو إذا كنت تمتلكها بالفعل، فلديك طريقة خاصة لعرضها، و متجر F1rst Motors هو المكان الذي تصبح فيه هذه الأحلام حقيقة!



ففي هذا المتجر ستكتشف عالمًا من الإبداعات الفنية المصممة لتجسيد جوهر السيارات التي تجدها في صالة عرض F1rst Motors. الأمر المذهل حقًا هو أن هذه ليست مجرد صور عادية! بل إنها أعمال فنية مرسومة رقمياً بالحاسوب عن طريق أشخاص محترفين، إن رسم كل لوحة هي عملية تستغرق حوالي 4-5 أيام وهو يتضمن تجميع ما يقرب من 4000 عنصر وجزء مختلف معًا لإضفاء الحيوية على جمال السيارة.

نحن ندعوك ليس فقط لاستكشاف معرض السيارات المثير للإعجاب في F1rst Motors ولكن أيضًا لتصفح المجموعة الجذابة من هذه اللوحات الرائعة.

يمكنك العثور عليها هنا :

حيث يمكنك التعبير عن شغفك بالسيارات بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا.

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TikTok: @f1rstmotors

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Youtube: @F1RSTMOTORS

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