لدعم الفراعنة في إفريقيا.. مصر تنظم رحلات جماهيرية إلى كوت ديفوار

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك دعم كبير من رجال الأعمال لمنتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 13 يناير الجاري.

وقال الدرندلي عبر برنامج رقم 10، الذي يذاع على القناة الأولى الفضائية، أن هذا الدعم عبارة عن توفير رحلات جماهيرية لمؤازرة المنتخب المصري في كوت ديفوار".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر بينهم تناغم، حيث احتكوا بمنافسات قوية وكبيرة سواء مع الأندية أو المنتخب، والإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة، والمدرب روي فيتوريا ومعاونيه محفزة للغاية".

وواصل: "تم التنسيق مع الجهاز الفني باختيار العاصمة الإدارية كمكان لمعسكر منتخب مصر، مما أسعد اللاعبين والمدير الفني، كما أن زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ومساندته للاعبين، منحتهم دفعة معنوية قوية جداً".

وعن دور محمد صلاح نجم ليفربول، قال: "إنه قائد بالنسبة للاعبي منتخب مصر ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة".

وأتم: "اتحاد الكرة صرف جميع المكافآت، وتوجد مكافأة إضافية وعدنا بها تم صرفها أيضا لتحفيز اللاعبين قبل كأس الأمم".

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق.

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