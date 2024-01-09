«دبي التجاري» ينظم 70 حدثاً دولياً في النصف الأول من 2024

أزاح مركز دبي التجاري العالمي الستار عن أجندة فعاليات النصف الأول من هذا العام، والتي تضم أكثر من 70 معرضًا ومؤتمرًا من المقرر استضافتها وتنظيمها في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي.

وتُغطي هذه الفعاليات أهم القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والطاقة والسياحة والنقل والتكنولوجيا، ما يُعزّز دور مركز دبي التجاري العالمي، ومساهمته الفاعلة في دعم اقتصاد دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في قطاع «الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات».

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، النائب الأول للرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يُعدّ مركز دبي التجاري العالمي مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو علامة فارقة تعكس التزام دبي الراسخ وسعيها الدائم نحو التميّز والابتكار في جميع المجالات»، وأضاف: «سوف نركّز جهودنا هذا العام لتحقيق المزيد من النموّ والتوسّع، حيث يستعد مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض (DEC) لاستضافة سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى، كما نتطلّع لتنظيم واستضافة معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض جلفود، ومعرض سوق السفر العربي، ومعارض جديدة مثل فيسبا الشرق الأوسط، وغيرها من المعارض الكبرى والمؤتمرات الرائدة التي ستعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة».

وبالإضافة إلى تنظيم واستضافة هذه المجموعة المرموقة من الفعاليات التجاريّة، فسوف يواصل مركز دبي التجاري العالمي دوره الحيوي كمركز عالمي رائد لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، حيث يستضيف اجتماعات الشركات والفعاليات الرياضيّة والترفيهيّة، التي تضفي مزيدًا من التألّق والتميّز على أجندة دبيّ النابضة بالحياة.

أجندة مميزة

تتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي هذا الموسم مجموعة مميّزة من أهم الفعاليات المحلّيّة والعالميّة الرائدة مثل مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (9 - 11 يناير)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك) (16 - 18 يناير)، عالم القهوة - دبي (21 - 23 يناير)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي (21 يناير - 1 فبراير)، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) (6 - 8 فبراير)، ومعرض جلفود (19 - 23 فبراير)، والقمة العالمية الشرطية (4 - 6 مارس)، مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (5 - 7 مارس)، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة (16 - 18 أبريل)، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات – جيسيك (23 – 25 أبريل)، ومعرض فنون العالم دبي (2 - 5 مايو) )، ومعرض سوق السفر العربي (6 - 9 مايو)، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) في الشرق الأوسط (21 - 23 مايو)، ومعرض الفنادق (4 - 6 يونيو).

«فيسبا الشرق الأوسط»

كما يستعد الاتحاد العالمي لمجتمع الطباعة «فيسبا»، الذي تأسس عام 1962، لإطلاق النسخة الأولى من معرض «فيسبا الشرق الأوسط»، المقرر عقده في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي؛ ويمثّل المعرض علامة فارقة لاتحاد «فيسبا الدولي»، الذي يقوم بدور فاعل في توفير معلومات الطباعة الأساسيّة، وتنظيم الفعاليات المؤثرة التي تدعم الابتكار وتعزّز سبل التعاون.

ويقام معرض الخليج للطباعة والتغليف هذا العام في الفترة من 9 إلى 11 يناير، وهو معرض تجاري رائد يسلّط الضوء على أحدث تقنيات وحلول الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موفّرًا منصّة فريدة تتيح للعارضين ومزوّدي خدمات الطباعة الكشف عن أحدث الآلات والمواد والبرامج الخاصة بالطباعة.

ويعود مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، أحد أكبر الفعاليات العلمية والطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 9 إلى 12 يناير؛ وقد استضافت نسخة العام الماضي 1,147 شركة من 82 دولة، وشهدت توقيع صفقات تجارية بقيمة 6.12 مليار درهم. ويوفر المعرض في نسخته التاسعة والعشرون منصّة لجميع الجهات ضمن سلسلة القيمة في قطاع الأدوية، كما يسلّط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في قطاع الأدوية.

وينعقد معرض «إنترسيك»؛ المعرض الرائد عالميًا لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة في الفترة من 16 إلى 18 يناير، ليحتفي بيوبيله الفضي، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الــ 25 للمعرض مشاركة واسعة من أكثر من 1,300 جهة عارضة موزّعة على 12 قاعة، على مدار ثلاثة أيام حافلة بالأنشطة التجارية وفرص التواصل والتعلّم.

عالم القهوة

وتُقام الدورة الثالثة من معرض «عالم القهوة – دبي»؛ المعرض الأول من نوعه في مجال القهوة في المنطقة في الفترة من 21 إلى 23 يناير، وقد تمّ إطلاق هذا المعرض الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف» ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، لأول مرّة في عام 2022 بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة العالمية، حيث أبهر الزوار آنذاك بجناح «روسترز فيليدج»، وجناح «كابينج روم»، وجناح «برو بار»، و«بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، وبالإضافة إلى هذه الفعاليات الرائعة، ستحتضن نسخة 2024 سلسلة من الفعاليات المميّزة والمحاضرات والعروض التقديمية وأكثر من 20 ورشة عمل، كما سيشهد المعرض مشاركة مئات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العارضة، حيث يمكن للمشترين والبائعين التواصل وإقامة العلاقات التجارية.



«الصحة العربي»

وتشهد الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير إقامة الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، وهو أكبر تجمّع لمحترفي الرعاية الصحّيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وقد شهدت دورة العام السابق تحقيق أعمال تجارية بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي. ومن المقرر أن يشارك هذا العام ما يزيد على 3,450 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثّرة من قطاع الرعاية الصحّيّة والجهات الحكومية، ومدراء المستشفيات والعيادات، والأطباء والممرضين والتجار والموزعين وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) في الفترة من 6 إلى 8 فبراير؛ ويُعدّ (إيدك دبي) الذي يواصل تطوره ونجاحه أصبح اليوم في نسخته الرابعة والعشرين أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في طب الأسنان على مستوى العالم. تتمحور دورة هذا العام من المؤتمر حول التعليم ونقل الابتكار، ومن المتوقّع أن تترك الدورة الجديدة تأثيرًا كبيرًا على مجتمع طب الأسنان، مقدّمًة خبرات ومعارف لأخصائيي وأطباء الأسنان والصحة والفنيين وأخصائيي الأشعة والطلّاب، وأعضاء جمعيّة طب الأسنان، وممثّلي الوزارات والمصنّعين والمورّدين من جميع أنحاء العالم.

«جلفود»

وينعقد معرض «جلفود» الأكبر والأكثر تأثيرًا في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أكبر الفعالية الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 23 فبراير؛ ويغطّي هذا الحدث الاستثنائي على مدار خمسة أيام كل ما يتعلّق بصناعة الأغذية والمشروبات، والمنتجات والابتكارات؛ كما يوفر منصّة رائدة للتواصل وتبادل الأفكار وإنشاء علاقات عمل جديدة وتوقيع الصفقات والإعلان عن المنتجات والابتكارات الجديدة، وذلك على مساحة تزيد على المليون قدم مربعة.

ويُقام المؤتمر الدولي لطب الغدد الصمّاء (ICE) في الفترة من 1 إلى 3 مارس، موفرًا فرصة فريدة لاستكشاف «مستقبل الغدد الصماء» من خلال برنامج واسع وشامل يضمّ مجموعة متنوّعة من الجلسات والعروض التقديميّة التي يقدّمها نخبةً من كبار الخبراء المتخصصين في الغدد الصماء من المنطقة والعالم.

القمّة العالمية الشرطية

كما تُقام في الفترة من 4 إلى 6 مارس القمّة العالمية الشرطية 2024. وتُعدّ هذه القمة التي تشرف القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيمها بمثابة منصّة مرموقة تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم؛ وتشهد قمّة هذا العام التي تقام تحت عنوان «توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أمانًا» حضور جهات وقوى وشخصيات مرموقة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة شرطة نيويورك، ومنظمة الإنتربول، والشرطة الاتحادية الأسترالية، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، بالإضافة إلى ممثلين من قوات الشرطة من عواصم 138 دولة. ويُقام معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الفعالية الرائدة لمجتمع الأمن السيبراني العالمي، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل؛ بينما يعود معرض سوق السفر العربي؛ الفعاليّة العالميّة الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي، في الفترة من 6 إلى 9 مايو.

«كابسات»

ويُقام المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات»؛ المنصّة الرائدة في قطاعات إنشاء المحتوى والبث والأقمار الصناعيّة والترفيه والإعلام في الفترة من 21 إلى 23 مايو؛ بينما يُقام «معرض الفنادق» الذي يُشكّل منصّة مرموقة لقطاع الضيافة والفنادق في الفترة من 4 إلى 6 يونيو.

واختتم جلفار تعليقه قائلًا: «نهدف لتحقيق نموّ كبير وملموس في قطاع الفعاليات وسياحة الأعمال، لتعزيز اقتصاد دبي؛ ولا شك أن موسم فعاليات 2024 سيكون واحدًا من أكثر المواسم زخمًا وحضورًا في المنطقة والعالم، خاصةً مع التواصل المستمر ّوالتعاون المثمر بين مجتمعات الأعمال الدولية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز