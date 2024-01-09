ميسي ونجوم إيطاليا يودعون الأسطورة بيكنباور

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب لاعبين سابقين للمنتخب الإيطالي في نسخة كأس العالم 1970، ومعهم جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية السابق، في وداع الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور، الذي توفي عن عمر 78 عاما، خلال الساعات الماضية.

وكان ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، كما حقق عددا وافرا من الألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، قد نشر صورة لبيكنباور عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستغرام"، وتضمنت الصورة حروفاً مقتطعة من جملة باللغة الإسبانية تعني "ارقد بسلام".

وكان بيكنباور الذي قاد منتخب ألمانيا عام 1974 كلاعباً، ومدرباً في 1990 (فاز في المرتين بكأس العالم)، قال يوماً عن ميسي: "موهبته وتحركاته وقدراته غير عادية".

وفي إيطاليا، وصفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بيكنباور بأنه أسطورة كرة القدم، فيما قدم العديد من نجوم المنتخب الإيطالي في مونديال 1970 بالمكسيك، الذين خاضوا المباراة الشهيرة في ملعب "أزتيكا"، التعازي في وفاة بيكنباور الذي أكمل المباراة المعروفة باسم "مباراة القرن" وهو مصاب بكسر في الترقوة، بينما فازت إيطاليا بالمباراة 4/3 في الأشواط الإضافية.

وقال جياني ريفيرا، مهاجم المنتخب الإيطالي السابق في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "كان من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كما أنه كان أمام المرمى حينما سجلت هدفا في المباراة، أتذكر ملامح وجهه جيدا، فقط حارس المرمى سيب ماير كان أكثر غضبا، لكنه ودعنا عقب اللقاء، لقد كان شخصا لطيفا حتى خارج الملعب".

ووصف روبرتو بونينسا، الذي سجل هدف التقدم المبكر لإيطاليا قبل أن يسجل كارل هاينز شيلنجر هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني لتمتد المباراة لأوقات إضافية، بيكنباور بأنه صانع ألعاب وقائد عظيم لهذا الفريق العظيم.

وأضاف: "لقد كان في كل مكان، كان لاعبا جماعيا وتألقه كان استثنائيا، لقد بذل كل ما لديه رغم ذراعه المصاب"، مضيفا أن بيكنباور ينتمي لأعظم اللاعبين في كل العصور.

من جانبه، قال الاتحاد الهولندي الذي خسر فريقه بقيادة يوهان كرويف في نهائي مونديال 1974 أمام بيكنباور ومنتخب ألمانيا الغربية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "أسطورة حقيقية للعبة، ارقد بسلام فرانز".

وقال جاري لينكر الذي شارك مع المنتخب الإنجليزي في خسارة قبل نهائي مونديال 1990 بضربات الترجيح أمام منتخب ألمانيا الذي كان يدربه بيكنباور في ذلك الوقت وقاده للفوز باللقب، عبر إكس: "حزين للغاية لسماع خبر وفاة فرانز بيكنباور، أحد أعظم اللاعبين حقا في لعبتنا، القيصر كان من أجمل اللاعبين الذين فازوا بكل شيء بأناقة وسحر، ارقد بسلام".

وخسر بيكنباور نهائي كأس العالم 1960 أمام إنجلترا 2/4 في ملعب "ويمبلي"، ووصفه الاتحاد الإنجليزي عبر "إكس" "بواحد من أعظم اللاعبين في لعبتنا".

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