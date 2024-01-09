الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا وتسقط بمشيئة الله الأمطار، مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، خلال ساعات المساء على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي بعد غد الخميس، ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما، باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.