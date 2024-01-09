الحرب على غزة في يومها الـ95... عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ95 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23.084 شهيدا و58.926 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.
فيما تواصل الغارات الجوية العنيفة على وسط وجنوب مدينة خانيونس تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من رشاشات الدبابات.
وتوغلت آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالقرب من مسجد الدعوة.
وأعلنت الصحة بغزة
استشهاد 12 شهيداً وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على منزل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتقاء شهداء ومحاصرة المصابين جراء الغارات المتواصلة علي مخيم المغازي.
وافادت مصادر صحفية
وصول عدد
من الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار، بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة نصر الله في حي الجنينة شرق رفح.
ويستهدف الاحتلال بشكل مكثف ومتعمد مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى، فيما
استهدفت مدفعية الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي ومناطق متفرقة في خانيونس جنوب القطاع.
وفي ظل تفاقم الاوضاع الصحية افاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن
3 مستشفيات في المحافظة الوسطى وخان يونس مهددة بالإغلاق بسبب أوامر الإخلاء واستمرار القتال.
ويأتي ذلك بعد يوم اعتبرته مصادر إسرائيلية الأقسى على جيش الاحتلال منذ بداية الحرب.
وفي حين أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو أنها ماضية في الحرب، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى إسرائيل، بينما دعت الجزائر إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة المقبل، بشأن خطر التهجير القسري لسكان غزة
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