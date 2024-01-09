الحرب على غزة في يومها الـ95... عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ95 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23.084 شهيدا و58.926 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.

فيما تواصل الغارات الجوية العنيفة على وسط وجنوب مدينة خانيونس تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من رشاشات الدبابات.

وتوغلت آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالقرب من مسجد الدعوة.

وأعلنت الصحة بغزة

استشهاد 12 شهيداً وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على منزل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقاء شهداء ومحاصرة المصابين جراء الغارات المتواصلة علي مخيم المغازي.

وافادت مصادر صحفية

وصول عدد

من الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار، بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة نصر الله في حي الجنينة شرق رفح.



ويستهدف الاحتلال بشكل مكثف ومتعمد مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى، فيما

استهدفت مدفعية الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي ومناطق متفرقة في خانيونس جنوب القطاع.

وفي ظل تفاقم الاوضاع الصحية افاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن

3 مستشفيات في المحافظة الوسطى وخان يونس مهددة بالإغلاق بسبب أوامر الإخلاء واستمرار القتال.

ويأتي ذلك بعد يوم اعتبرته مصادر إسرائيلية الأقسى على جيش الاحتلال منذ بداية الحرب.

وفي حين أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو أنها ماضية في الحرب، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى إسرائيل، بينما دعت الجزائر إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة المقبل، بشأن خطر التهجير القسري لسكان غزة

