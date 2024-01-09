الاحتلال يغتال 3 شبان شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الإثنين، ثلاثة شبان في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت ضاحية اكتابا وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.
وأعلنت وزارة الصحة وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم: يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).
وتعرض جثمان أحد الشهداء للدعس من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود من المنطقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مطيع سليط
بعد إصابته.
وأفادت مصادر بالهلال الأحمر في طولكرم، بأن قوات الاحتلال منعت مركباتها من الوصول للشهداء، تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال منها.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم الإضراب الشامل غدا الثلاثاء، حدادا على أرواح شهداء طولكرم والوطن.
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