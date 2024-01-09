الاحتلال يغتال 3 شبان شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الإثنين، ثلاثة شبان في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.





وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت ضاحية اكتابا وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.





وأعلنت وزارة الصحة وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم: يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).





وتعرض جثمان أحد الشهداء للدعس من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود من المنطقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مطيع سليط

بعد إصابته.





وأفادت مصادر بالهلال الأحمر في طولكرم، بأن قوات الاحتلال منعت مركباتها من الوصول للشهداء، تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال منها.





وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم الإضراب الشامل غدا الثلاثاء، حدادا على أرواح شهداء طولكرم والوطن.