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مقتل 9 ضباط وجنود من جيش الاحتلال في هجومين منفصلين بقطاع غزة

1/9/2024 2:16:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" امس الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقال مراسل الصحيفة يائير ألتمان: "الجميع يتحدث عن الشمال (الحدود مع لبنان)، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".


وأضاف: "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646"، وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن أحد الهجومين جرى إثر انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.


وكان قد قال مراسل القناة 14 الإسرائيلية، إن "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".


كما أعلنت "كتائب القسام" امس الاثنين، إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاعها بين قتيل وجريح.

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