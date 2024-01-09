مقتل 9 ضباط وجنود من جيش الاحتلال في هجومين منفصلين بقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN-أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" امس الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مراسل الصحيفة يائير ألتمان: "الجميع يتحدث عن الشمال (الحدود مع لبنان)، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".
وأضاف: "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646"، وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن أحد الهجومين جرى إثر انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.
وكان قد قال مراسل القناة 14 الإسرائيلية، إن "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".
كما أعلنت "كتائب القسام" امس الاثنين، إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاعها بين قتيل وجريح.
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