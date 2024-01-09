4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وثلاثة آخرين بأقدامهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.
يتبع..
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