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4 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

1/9/2024 2:16:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وثلاثة آخرين بأقدامهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.

يتبع..

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