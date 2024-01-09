قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.
طولكرم
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 9 أشخاص بشظايا نتيجة قصف الاحتلال بطائرة مسيرة منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين واعتقلت رابعا، في ضاحية اكتابا شرقي طولكرم، خلال اقتحامها المنطقة.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بالتزامن مع الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.
الخليل
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل معززة بعدد من الآليات العسكرية.
بيت لحم
واقتحمت قوات الاحتلال أيضا قرية حوسان غرب بيت لحم ودهمت منازل مواطنين بالقرية.
قلقيلية
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من جميع محاورها.
نابلس
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بشمالي الضفة الغربية وحاصرت مخيمي عسكر وبلاطة.
وقالت المصادر إن قوات معززة بآليات وجرافات توغلت في المنطقة الشرقية من المدينة، مشيرين إلى اندلاع اشتباكات مسلحة
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