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قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن الضفة الغربية

1/9/2024 2:16:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.


طولكرم


أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 9 أشخاص بشظايا نتيجة قصف الاحتلال بطائرة مسيرة منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.


وفي وقت سابق، اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين واعتقلت رابعا، في ضاحية اكتابا شرقي طولكرم، خلال اقتحامها المنطقة.


واقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بالتزامن مع الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.


الخليل


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل معززة بعدد من الآليات العسكرية.


بيت لحم


واقتحمت قوات الاحتلال أيضا قرية حوسان غرب بيت لحم ودهمت منازل مواطنين بالقرية.


قلقيلية


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من جميع محاورها.


نابلس


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بشمالي الضفة الغربية وحاصرت مخيمي عسكر وبلاطة.


وقالت المصادر إن قوات معززة بآليات وجرافات توغلت في المنطقة الشرقية من المدينة، مشيرين إلى اندلاع اشتباكات مسلحة

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