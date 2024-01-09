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العراق يرسل باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر وقود إلى غزة

1/9/2024 2:15:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن الحكومة العراقية أرسلت باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر من وقود السولار، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة.


وذكرت الوكالة أن الباخرة "بغداد" وصلت إلى ميناء سيناء البحري، قبيل التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية الطلب المتزايد في القطاع.


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