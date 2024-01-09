العراق يرسل باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر وقود إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، أن الحكومة العراقية أرسلت باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر من وقود السولار، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة.
وذكرت الوكالة أن الباخرة "بغداد" وصلت إلى ميناء سيناء البحري، قبيل التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية الطلب المتزايد في القطاع.
MENAFN09012024000208011052ID1107698532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.