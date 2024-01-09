من هم الـ 4 جنود الذي اعلن جيش الاحتلال عن مقتلهم اليوم ؟

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 4 عسكريين في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 514 منذ الـ7 من أكتوبر.



وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

اللواء (احتياط) ديفيد شورتز 26 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل حفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.



اللواء (احتياط) غابرييل بلوم 27 عاما، مقاتل في فريق هندسة الفرقة 36، سقط في معركة وسط قطاع غزة.



اللواء احتياط ياكير هكستر 26 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 8291 تشكيل هفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.



الرقيب روي تال 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 94 من لواء كفار، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.









ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2438 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1042.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة بهجومين منفصلين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.