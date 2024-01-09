بجروح خطيرة .. إصابة فنان إسرائيلي في معارك غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف جيش الاحتلال أن المغني والمؤلف والممثل الإسرائيلي عيدان عميدي أصيب بجروح خطيرة، خلال الحرب بقطاع غزة.
وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن عميدي يخدم في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب، وبالتحديد في وحدة سلاح الهندسة.
وأشارت إلى أن عيدان أصيب بشظايا مختلفة في عدة أجزاء من جسده، مضيفة أنه تم نقله إلى مركز شيبا الطبي.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان وقوع الحادث بالضبط في قطاع غزة.
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