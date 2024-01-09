بجروح خطيرة .. إصابة فنان إسرائيلي في معارك غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف جيش الاحتلال أن المغني والمؤلف والممثل الإسرائيلي عيدان عميدي أصيب بجروح خطيرة، خلال الحرب بقطاع غزة.



وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن عميدي يخدم في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب، وبالتحديد في وحدة سلاح الهندسة.



وأشارت إلى أن عيدان أصيب بشظايا مختلفة في عدة أجزاء من جسده، مضيفة أنه تم نقله إلى مركز شيبا الطبي.



ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان وقوع الحادث بالضبط في قطاع غزة.

