السعودية : 13.55 مليون معتمر خلال 2023

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، الإثنين، أن أعداد المعتمرين سجلت "رقما تاريخيا"، في عام 2023، بأداء العمرة من جانب "13 مليونا و550 ألفا خلال 2023 بزيادة 5 ملايين عن عام 2019".



جاء ذلك في كلمة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والذي انطلقت جلسته الافتتاحية، في جدة، أمس ، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.



ويختتم المؤتمر التي تعد نسخته الحالية الثالثة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ويشهد استعراض جهود السعودية في رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وفي كلمته، قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة: "عملنا على تأهيل وتطوير المواقع التاريخية لإثراء رحلة الحاج والمعتمر".



وأضاف: "أنجزنا حتى الآن 10 مواقع تاريخية جديدة و18 وجهة إثرائية ونعمل على 12 موقعا تاريخيا (آخر)".



وأوضح الوزير السعودي أن السعودية سجلت "رقما تاريخيا بارتفاع أعداد المعتمرين إلى 13 مليونا و550 ألف خلال 2023 بزيادة 5 ملايين عن عام 2019".



بدوره، أشار رئيس هيئة الطيران المدني في السعودية عبد العزيز الدعيلج، في المؤتمر ذاته إلى أن "97 بالمئة من الحجاج يأتون عن طريق الجو"، وفق ما نقلته قناة الإخبارية.



فيما قال أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود: "بنينا 97 جسرا وفتحنا 75 نفقا وأتحنا طرقا بطول 4 آلاف كيلومتر لسلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة"، دون توضيح الفترات الزمنية التي تم فيها تلك الخدمات.



وفي يوليو/ تموز 2023، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء موسم العمرة بعد تنظيم "ناجح" للحج.



ووقتها أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام وهو الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم ما يفوق 184 ألفا من الداخل من 150 دولة.