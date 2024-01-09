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علماء: اكتشاف واعد لعلاج آلام الركبة عن طريق استئصال الترددات الراديوية

1/9/2024 2:13:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعلن علماء من مستشفى جامعة ميدستار " جورج تاون " فى واشنطن إكتشافا واعدا في علاج آلام الركبة، خاصة لمن هم في سن 50 وما فوق.

وركز العلماء خلال دراستهم الأخيرة على طريقة غير جراحية تقلل بشكل كبير من آلام الركبة، حيث شارك فى الدراسة 36 مريضا ، ونظر فريق البحث في كيفية تأثير عوامل مختلفة مثل العمر والجنس ووزن الجسم والعمليات الجراحية السابقة وتاريخ الألم العضلي الليفي على تقليل الألم.

ويطلق على العلاج الذي استخدموه اسم " استئصال الترددات الراديوية للعصب الجيني" ، وهو نهج طفيف التوغل خصيصا لألم الركبة الناجم عن هشاشة العظام، وتستخدم هذه التقنية، التي يقوم بها أخصائيو الأشعة التداخلية، إرشادات الصورة لوضع إبر المسبار بدقة بالقرب من أعصاب الركبة المسؤولة عن إرسال إشارات الألم إلى الدماغ، وهذه الأعصاب لا تتحكم في العضلات أو تؤثر على التوازن ، مما يضمن سلامة الإجراء.

ويوفر هذا الإكتشاف خيارا قيما للعديد من الأفراد لتحسين حياتهم اليومية عن طريق تقليل الألم المزمن ، كما يجري الباحثون الآن دراسات طويلة الأمد لفهم العوامل التي قد تتنبأ بفعالية هذا العلاج ، ووفق الباحثين أيضاَ ، أن هذا العلاج لا يقتصر على الركبة فقط بل يتم تطبيقه أيضا على مناطق أخرى مثل الكتف والفخذ ، والمفاصل ، حيث يلتقي العمود الفقري بالحوض.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة متزايدة من البحوث حول خيارات إدارة الألم غير الجراحية ، وتقديم بصيص أمل لأولئك الذين يعانون من الألم المزمن ، وخاصة كبار السن الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة ، كما تؤكد الدراسة على إمكانات العلاجات الطبية المبتكرة لتحسين نوعية الحياة لأولئك الذين يتعاملون مع الألم اليومي.

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