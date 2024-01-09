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إصابة 21 في انفجار بفندق في ولاية تكساس الأمريكية

1/9/2024 2:13:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصيب 21 شخصا على الأقل في انفجار ألحق أضرارا جسيمة بفندق في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.


وقالت إدارة الإطفاء في فورت وورث إن شخصا واحدا في حالة حرجة وأربعة آخرين في حالة خطيرة نتيجة الحادث الذي وقع أمس الاثنين في فندق ساندمان، بينما كانت إصابات الباقين طفيفة.


وتجري السلطات تحقيقا في أسباب الانفجار التي لم تتضح بعد، لكن إدارة الإطفاء رجحت أنه نجم فيما يبدو عن تسرب غاز.

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