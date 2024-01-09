إصابة 21 في انفجار بفندق في ولاية تكساس الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصيب 21 شخصا على الأقل في انفجار ألحق أضرارا جسيمة بفندق في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت إدارة الإطفاء في فورت وورث إن شخصا واحدا في حالة حرجة وأربعة آخرين في حالة خطيرة نتيجة الحادث الذي وقع أمس الاثنين في فندق ساندمان، بينما كانت إصابات الباقين طفيفة.
وتجري السلطات تحقيقا في أسباب الانفجار التي لم تتضح بعد، لكن إدارة الإطفاء رجحت أنه نجم فيما يبدو عن تسرب غاز.
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