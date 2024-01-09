الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلق مهمة علمية بالقطب الجنوبي لرصد التلوث البلاستيكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأرجنتين أول مهمة بحثية علمية للتحقق من وجود مواد بلاستيكية دقيقة في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) في إطار جهود مكافحة هذه المشكلة البيئية المتنامية.





وذكرت الوكالة في بيان أن فريق بحث مكون من شخصين سيقوم بمهمة تستمر لمدة شهر واحد لتقييم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة، من خلال التحقيق في وجودها وتوزيعها في مياه البحر والبحيرات والرواسب والرمال ومياه التصريف وحيوانات النظام البيئي في القطب الجنوبي.





وأضاف البيان أن مهمة الخبراء تركز على كشف وجود الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في 22 موقعاً مختلفاً، باستخدام التقنيات النووية والنظائرية من خلال شبكة مختبرات لرصد البلاستيك بهدف إنتاج بيانات علمية حول توزيع الجسيمات البلاستيكية البحرية عن طريق أخذ عينات وتحليل مدى انتشار تلك المواد في البيئة، بما يسهم في تطوير تدابير وسياسات تقليص البلاستيك والتخلص منه.





وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العام رافائيل ماريانو عروسي إن اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في بيئة القطب الجنوبي- التي كانت بعيدة عن التلوث- هو بمثابة شهادة على التأثير الضار وواسع النطاق للملوثات، ويمكن أن يسهم وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في تعميق التأثير المدمر لذوبان الجليد القطبي في القارة القطبية الجنوبية، موضحا أن دخول المواد البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الغذائية للكائنات الحية في القطب الجنوبي سيؤثر سلبًا على صحة الحياة في المنطقة وقدرتها على التكيف مع تغير المناخ.