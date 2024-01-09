الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلق مهمة علمية بالقطب الجنوبي لرصد التلوث البلاستيكي

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- Akhbar Al Khaleej) بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأرجنتين أول مهمة بحثية علمية للتحقق من وجود مواد بلاستيكية دقيقة في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) في إطار جهود مكافحة هذه المشكلة البيئية المتنامية.
وذكرت الوكالة في بيان أن فريق بحث مكون من شخصين سيقوم بمهمة تستمر لمدة شهر واحد لتقييم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة، من خلال التحقيق في وجودها وتوزيعها في مياه البحر والبحيرات والرواسب والرمال ومياه التصريف وحيوانات النظام البيئي في القطب الجنوبي.
وأضاف البيان أن مهمة الخبراء تركز على كشف وجود الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في 22 موقعاً مختلفاً، باستخدام التقنيات النووية والنظائرية من خلال شبكة مختبرات لرصد البلاستيك بهدف إنتاج بيانات علمية حول توزيع الجسيمات البلاستيكية البحرية عن طريق أخذ عينات وتحليل مدى انتشار تلك المواد في البيئة، بما يسهم في تطوير تدابير وسياسات تقليص البلاستيك والتخلص منه.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العام رافائيل ماريانو عروسي إن اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في بيئة القطب الجنوبي- التي كانت بعيدة عن التلوث- هو بمثابة شهادة على التأثير الضار وواسع النطاق للملوثات، ويمكن أن يسهم وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في تعميق التأثير المدمر لذوبان الجليد القطبي في القارة القطبية الجنوبية، موضحا أن دخول المواد البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الغذائية للكائنات الحية في القطب الجنوبي سيؤثر سلبًا على صحة الحياة في المنطقة وقدرتها على التكيف مع تغير المناخ.
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