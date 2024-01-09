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أسعار النفط تستقر وخام برنت يسجل 76.30 دولار للبرميل

1/9/2024 1:15:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 76.30 دولار للبرميل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 70.83 دولار للبرميل.


وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأمريكي أربعة بالمئة أمس الاثنين.

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