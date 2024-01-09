أسعار النفط تستقر وخام برنت يسجل 76.30 دولار للبرميل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 76.30 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 70.83 دولار للبرميل.
وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأمريكي أربعة بالمئة أمس الاثنين.
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