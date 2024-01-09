سير البلقاء : تصادم 4 مركبات اسفل جسر سلحوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد رئيس قسم سير البلقاء ، المقدم ثامر الملكاوي صباح اليوم الثلاثاء وقوع حادث تصادم اسفل جسر سلحوب بين 4 مركبات مشيرا انه تم رفع المركبات خارج حرم الشارع العام .
وكشف الملكاوي في تصريحات صحفية لاذاعة الامن العام سبب الازدحام على مثلث الخرابشة/ السلط مؤكدا ان ذلك بسبب اعمال صيانة من قبل وزارة المياه.
واشار ان كوادر السير تعاملت مع الازدحام وابلغت بتأجيل اعمال الصيانة لكي لا تتزامن مع الحركة المرورية الصباحية .
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