عريقات لـ الوكيل: جيش الاحتلال شهد مجازر دفعته اعتبار أمس الأقسى في الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن جيش الاحتلال شهد امس مجازر على يد المقاومة مما دفع إسرائيل اعتباره اليوم الأقسى منذ بداية الحرب.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- مقتل 4 ضباط وجنود في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، فيما أعلن الليلة الماضية عن مقتل 9 ضباط وجنود في عمليتين للمقاومة الفلسطينية بالقطاع.



وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي من رام الله عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن انسحاب اللواء الجولاني كان بسبب خوفهم وعدم تمكنهم من تحقيق أهداف عسكرية .



ونوه أن أكثر من 20 ألف شخص بجيش الاحتلال تعرض لصدمة نفسية ويحاولون تلقي العلاج منهم 75% رفضوا العودة إلى المعركة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن 600 ألف شخص بالجبهة الداخلية "المستوطنين" تعرضوا لصدمة نفسية .



ولفت أن الرشقات الصاروخي التي أطلقتها المقاومة من الشمال على تل أبيب كانت صادمة لنتنياهو بعد أن صرح أنه تم القضاء على المقاومة بالشمال وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لإسرائيل .



وأكد عريقات أن المقاومة أثبتت للعالم بأنها قادرة على هزيمة الجيش الإسرائيلي والذي كان يدعي بأنه لا يقهر مشيراً إلى أن تحطم ركائز إسرائيل والتي تتشكل في جيشها والهجرة التي أصبحت عكسية بهروب المستوطنين من الأراضي المحتلة إلى خارج فلسطين.



وتوقع أن الخسائر لدى جيش الاحتلال سيدفعه للرضوخ للاتفاقات خلال المرحلة القادمة والتي ستكون لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني .

