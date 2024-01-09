Wednesday, 10 January 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

1/9/2024 1:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 ليصل إلى 657.


وحسب المعطيات التي نشرها موقع "أرشيف العنف المسلح" (GVA) زاد عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023 ليبلغ 657 حادثة على الأقل مقارنة بعام 2022 حيث بلغت 646.


وتفيد معطيات الموقع بأن 42 ألفًا و988 شخصًا فقدوا أرواحهم وأصيب 36 ألفًا و366 شخصًا في كافة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.
وأشار الموقع إلى أنّ المعطيات التي جمعها عن حوادث إطلاق النار الجماعي حصل عليها عبر أكثر من 7 آلاف مصدر.


وبلغ عدد رجال الشرطة الذين قتلوا بسبب حوادث إطلاق النار 368 عام 2023.

الاناضول


MENAFN09012024000208011052ID1107698423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث