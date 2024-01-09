657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 ليصل إلى 657.



وحسب المعطيات التي نشرها موقع "أرشيف العنف المسلح" (GVA) زاد عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023 ليبلغ 657 حادثة على الأقل مقارنة بعام 2022 حيث بلغت 646.



وتفيد معطيات الموقع بأن 42 ألفًا و988 شخصًا فقدوا أرواحهم وأصيب 36 ألفًا و366 شخصًا في كافة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.

وأشار الموقع إلى أنّ المعطيات التي جمعها عن حوادث إطلاق النار الجماعي حصل عليها عبر أكثر من 7 آلاف مصدر.



وبلغ عدد رجال الشرطة الذين قتلوا بسبب حوادث إطلاق النار 368 عام 2023.

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