Wednesday, 10 January 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم

1/9/2024 1:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء ستة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مراد محمود الشيخ (26 عاما)، وإبراهيم أحمد الشيخ (24 عاما)، ومجاهد علي الشيخ (30 عاما)، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد مداهمة منازلهم.


وأضاف المصدر أن تلك القوات اعتقلت من حوسان غرب بيت لحم كلا من: بدوي طارق حمامرة (32 عاما)، وفضل شادي شوشة ( 18عاما)، وهاني فضل شوشة (25 عاما) بعد مداهمة منازلهم.


MENAFN09012024000208011052ID1107698422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث