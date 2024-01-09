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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة جنوب نابلس

1/9/2024 1:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فاندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

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