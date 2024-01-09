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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة

1/9/2024 1:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية نحو 640 نقطة فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل الى 70 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 216 نقطة ليصل الى 37683 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 319 نقطة ليصل الى 14843 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 66 نقطة ليصل إلى 4763 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 37 نقطة ليصل إلى 1989 نقطة.




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