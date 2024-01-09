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أسعار النفط تستقر وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

1/9/2024 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، إذ وازنت الأسواق استمرار التوتر في الشرق الأوسط من ناحية ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من ناحية أخرى.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 76.30 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، أو 0.1% إلى 70.83 دولار للبرميل.
وانخفض برنت أكثر من 3% والخام الأمريكي 4% يوم أمس الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.





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