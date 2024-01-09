زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب الفلبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - 09:00
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن مركز الزلزال كان على عمق 76 كيلومترًا وعلى بعد حوالي 119 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة سارانجاني في بلدية سارانجاني.
وتوقع المعهد حدوث هزات ارتدادية لكنه استبعد أن يشكل تهديدًا بحدوث موجات المد "تسونامي".
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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