حمدان بن محمد: دبي أفضل وجهة عالمية للمسافرين في قائمة «تريب أدفايزر»

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن اعتزازه بتتويج دبي للعام الثالث على التوالي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، مشيراً إلى أن هذا التتويج يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رأى هذا الحلم واقعاً، وحدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة.

وعبر سموه عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» وقال: «للعام الثالث على التوالي، تتوج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من "تريب أدفايزر 2024" لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي... الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود... لكن الوالد القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة

مبروك دبي

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