حمدان بن محمد: دبي أفضل وجهة عالمية للمسافرين في قائمة «تريب أدفايزر»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن اعتزازه بتتويج دبي للعام الثالث على التوالي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، مشيراً إلى أن هذا التتويج يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رأى هذا الحلم واقعاً، وحدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة.
وعبر سموه عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» وقال: «للعام الثالث على التوالي، تتوج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من "تريب أدفايزر 2024" لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي... الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود... لكن الوالد القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة
مبروك دبي
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