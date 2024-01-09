تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الارصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وأضافت أن نهار الأربعاء سيشهد انخفاض على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة قد تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.



أما ليلاً أشارت إلى تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة وتهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية ،والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.