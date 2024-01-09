إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في حزب الله

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في حزب الله
التاريخ
1/9/2024 12:14:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.
وقال كاتس في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، في معرض تعليقه حول عملية اغتيال وسام الطويل، "لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلا منا".
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