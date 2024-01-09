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إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في حزب الله

1/9/2024 12:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.


وقال كاتس في تصريحات نقلتها القناة الـ 14 الإسرائيلية، في معرض تعليقه حول عملية اغتيال وسام الطويل، "لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلا منا".


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